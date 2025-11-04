Elisabetta Canalis si mette a nudo | La separazione è come un lutto Così l' ho superata
"La separazione è un po’ come un lutto, però se una coppia fa questa scelta è perché pensa sia la migliore per tutti. Nel mio caso è stata una decisione che ci ha permesso di volerci bene ancora di più e di avere un rapporto sereno. Facciamo tante cose insieme: siamo una coppia un po’ atipica. Abbiamo sempre messo Skyler davanti a tutto, lasciando da parte qualsiasi dissapore. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
