Elisabetta Canalis non smette mai di sorprendere. L’ex velina, che oggi vive negli Stati Uniti, si divide tra il lavoro, l’amore per la figlia Skyler e quello per gli animali: a tal proposito, ha pubblicato anche il libro Una zampa sul cuore, i cui proventi saranno interamente donati a Save The Dogs e al Rifugio Fratelli Minori di Olbia. Una vita piuttosto intensa, in cui, però, sembra esserci sempre spazio per l’amore, come ha raccontato la showgirl in una recente intervista. Elisabetta Canalis, il divorzio e l’amore. Elisabetta Canalis è una donna bellissima e di successo, ma come tutte si è trovata ad affrontare nella sua vita anche molti momenti difficili. 🔗 Leggi su Dilei.it

Elisabetta Canalis e il divorzio: "È stato un lutto. L'amore oggi? Sono serena!"