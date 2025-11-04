Elio Germano e Teho Teardo portano Pasolini a Ostia con Il sogno di una cosa
Il 4 novembre alle 21 il Teatro del Lido di Ostia ospita Il sogno di una cosa, spettacolo di Elio Germano e Teho Teardo liberamente tratto dal primo romanzo di Pier Paolo Pasolini. L’appuntamento rientra nella rassegna Una disperata vitalità, progetto che rende omaggio all’autore friulano a cinquant’anni dalla scomparsa, tra musica, poesia e teatro. Il romanzo racconta la storia di tre giovani friulani sospesi tra povertà rurale, sogni di emancipazione, emigrazione e lavoro. Germano e Teardo trasformano questo racconto in un viaggio sonoro dove voce e musica convivono, evocando temi oggi quanto mai attuali: lavoro, dignità, migrazioni, confini. 🔗 Leggi su Funweek.it
