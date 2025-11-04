Elia Del Grande il ritorno dell’incubo | l’uomo che sterminò la famiglia è fuggito

Lidentita.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è qualcosa di profondamente terrificante nel leggere, nel 2025, il nome di Elia Del Grande e accorgersi che il tempo non abbia cancellato né la memoria del suo gesto, né il senso di smarrimento che lo accompagna. L’uomo che nel 1998 sterminò la propria famiglia – padre, madre e fratello – è fuggito dalla casa . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

