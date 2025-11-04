Elezioni sindaco di New York | Trump sostiene Cuomo

Oggi, si terranno le elezioni del sindaco di New York City. Sono cinque i candidati in lizza: Zohran Mamdani (Partito Democratico), Andrew Cuomo (Indipendente), Curtis Sliwa (Partito Repubblicano), Irene Estrada (Conservatrice) e Joseph Hernandez (Indipendente). Favorito il socialista Mamdani. Il presidente americano Donald Trump sostiene Cuomo.

