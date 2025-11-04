elezioni sindaco di new york quando si sapranno i risultati

A New York è il giorno delle elezioni con cui i cittadini della Grande Male sceglieranno il nuovo sindaco dopo Eric Adams: seggi aperti fino alle 21 locali, le 3 del mattino del 5 novembre in Italia. In corsa il democratico Zohran Mamdani, che ha vinto le primarie contro l’ex governatore Andrew Cuomo, il quale si è poi candidato come indipendente, e il repubblicano Curtis Sliwa. Quest’ultimo non ha però speranze di vittoria: di fatto la sfida per la poltrona di sindaco è tutta dem. Ecco quando si sapranno i risultati. Elezioni sindaco di New York, quando i risultati. Indicazioni per un seggio elettorale a New York (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

