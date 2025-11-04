Elezioni sindaco a New York l’appello di Trump agli elettori ebrei
Durante il voto per l’ elezione del sindaco di New York, Donald Trump ha rivolto un appello agli elettori ebrei, invitandoli a non sostenere Zohran Mamdani, candidato democratico che, se eletto, diventerebbe il primo sindaco musulmano della città. «Un ebreo che vota per Mamdani, che odia gli ebrei, è uno stupido», ha dichiarato l’ex presidente. Mamdani ha replicato affermando: «Non sarò intimidito da questo presidente». Rispondendo alle minacce di un possibile taglio dei fondi in caso di sua vittoria, il candidato ha aggiunto: «Affronterò queste minacce come meritano di essere trattate, ovvero parole di un presidente che non necessariamente sono legge. 🔗 Leggi su Lettera43.it
