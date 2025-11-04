Elezioni regionali Ignazio La Russa arriva a Pagani per sostenere Cirielli
Arrivano i primi big in vista delle elezioni regionali in Campania. Giovedì 6 novembre, alle ore 17:30, presso il Teatro Sant’Alfonso di Pagani, si terrà un incontro elettorale della coalizione di centrodestra, in vista delle elezioni regionali in Campania. All’evento parteciperanno il Presidente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
