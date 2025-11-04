Elezioni regionali Cirielli a San Tammaro ad accoglierlo ci sarà il candidato Scala Fdi

Casertanews.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7 novembre, il candidato alla Presidenza della Regione Campania, il viceministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli, sarà in visita a San Tammaro, dove sarà accolto dal candidato al Consiglio Regionale nella lista di Fratelli d'Italia, Errico Scala.L'appuntamento è fissato per le ore 16. 🔗 Leggi su Casertanews.it

