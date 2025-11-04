Elezioni New York Zohran Mamdani verso carica di nuovo sindaco | il musulmano che conquista la città della Grande Mela e gli ebrei

4 nov 2025

Secondo sondaggi recenti, Mamdani sarebbe in netto vantaggio con circa il 46%, Cuomo attorno al 33% e Sliwa al 15%. Oltre 735.000 newyorkesi hanno già votato in anticipo. Polymarket attribuisce a Mamdani il 95% di possibilità di vincere le elezioni a sindaco di New York Il giovane socialista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

