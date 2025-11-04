Elezioni New York Zohran Mamdani verso carica di nuovo sindaco | il musulmano che conquista la città della Grande Mela e gli ebrei
Secondo sondaggi recenti, Mamdani sarebbe in netto vantaggio con circa il 46%, Cuomo attorno al 33% e Sliwa al 15%. Oltre 735.000 newyorkesi hanno già votato in anticipo. Polymarket attribuisce a Mamdani il 95% di possibilità di vincere le elezioni a sindaco di New York Il giovane socialista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tg2. . Le elezioni a #NewYork. Sfida a 3 tra il democratico #Mamdami, il repubblicano #CurtisSliwa e #AndrewCuomo che si è presentato come indipendente. Al #Tg2Rai ore 13,00 #4novembre - facebook.com Vai su Facebook
#SkyInsider L'early vote, il voto anticipato molto usato negli Stati Uniti, racconta la prima storia delle elezioni a New York: l'affluenza è già alta. Hanno votato due milioni di persone: vi raccontiamo perché è un numero così alto - X Vai su X
Elezioni a New York, Zohran Mandami sfida Andrew Cuomo per diventare sindaco: si vota dalle 6 alle 21. Affluenza Record - Dalle 6 del mattino (le 12 in Italia) fino alle 21 ora locale, i seggi saranno aperti per consentire il voto. Segnala tg.la7.it
Elezioni New York, oggi si vota per il nuovo sindaco, Trump contro Mamdami: “Neanche un dollaro se vince lui” - Super favorito il candidato Democratico Zohran Mamdani ma Trump avverte: “Se vince un comunista come ... Si legge su fanpage.it
Elezioni sindaco New York 2025, diretta risultati/ Mamdani al top, Trump con Cuomo “meglio Dem che comunista” - Risultati Elezioni del nuovo sindaco di New York, diretta oggi 4 novembre 2025: ultimi sondaggi, endorsement di Trump per Cuomo contro Mamdani ... Riporta ilsussidiario.net