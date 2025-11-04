Elezioni New York Trump attacca Mamdani | Se diventa sindaco quel comunista taglio i fondi alla città Musk | Votate Cuomo ma per i sondaggi il 34enne è in vantaggio di 14,3 punti

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mai così distanti ma mai così vicini, Trump e Musk "endorsano" il dem Cuomo per le elezioni nello Stato Le elezioni di New York si infiammano. Trump e Musk hanno attaccato il candidato dem Zohran Mamdani e dato il loro endorsement ad Andrew Cuomo, ex governatore dello Stato e anch'esso candid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Elezioni New York, Trump attacca Mamdani: "Se diventa sindaco quel comunista taglio i fondi alla città", Musk: "Votate Cuomo", ma per i sondaggi il 34enne è in vantaggio di 14,3 punti

