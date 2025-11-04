Elezioni New York Trump attacca Mamdani | Dovete votare Cuomo se vince il comunista niente fondi statali

Tpi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump attacca Zohran Mamdani a poche ore dalle elezioni che decreteranno il nuovo sindaco di New York. Il presidente statunitense ha minacciato di non erogare più fondi federali alla Grande Mela nel caso in cui il candidato democratico, grande favorito della vigilia, vincesse le elezioni. In un post sul suo social Truth, infatti, Trump ha scritto: “È altamente improbabile che contribuisca con fondi federali, se non per il minimo indispensabile, alla mia amata prima casa perché, guidata da un comunista, questa città, un tempo grande, ha zero possibilità di successo, o addirittura di sopravvivenza”. 🔗 Leggi su Tpi.it

