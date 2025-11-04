Elezioni New York oggi si vota per il nuovo sindaco Trump contro Mamdani | Neanche un dollaro se vince lui

Dalle 12 di oggi, ora italiana, si aprono i seggi per le elezioni del nuovo sindaco di New York. Super favorito il candidato Democratico Zohran Mamdani ma Trump avverte: "Se vince un comunista come lui è altamente improbabile che io contribuisca con fondi federali”. A sfidarlo l'ex governatore Andrew Cuomo e il candidato Repubblicano Curtis Sliwa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Donald Trump ha appoggiato Andrew Cuomo, ex candidato Democratico e ora indipendente, alle elezioni per il sindaco di New York - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha appoggiato la candidatura di Andrew Cuomo alle elezioni per il nuovo sindaco di New York di questo martedì, contro il candidato favorito, Zohran Mamda ... Segnala ilpost.it