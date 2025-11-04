Elezioni New York oggi si vota per eleggere il nuovo sindaco

(Adnkronos) – New York al voto oggi, martedì 4 novembre, per eleggere il nuovo sindaco. La sfida è tra il candidato democratico Zohran Mamdani, l'ex governatore Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa. Se Mamdani vincerà il duello con Cuomo, come prevedono i sondaggi in cui però negli ultimi giorni l'ex governatore ha accorciato le distanze, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Musulmano e socialista, Mamdani è il favorito nelle elezioni per il sindaco di New York. Contro ha tutto l’establishment. Oggi seggi aperti e risultato nella notte italiana. Nell’America di Trump, dalla Grande mela può arrivare almeno un segnale. Di speranza La - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni del sindaco di New York: chi sono i tre candidati - X Vai su X

Donald Trump ha appoggiato Andrew Cuomo, ex candidato democratico e ora indipendente, alle elezioni per il sindaco di New York - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha appoggiato la candidatura di Andrew Cuomo alle elezioni per il nuovo sindaco di New York di questo martedì, contro il candidato favorito, Zohran Mamda ... Si legge su ilpost.it

Elezioni sindaco New York 2025. Candidati, quando si vota, sondaggi, scenari - Guida alle elezioni sindaco New York 2025: ecco tutte le informazioni per capire quando si vota, chi sono i candidati, cosa dicono i sondaggi e quali sono i possibili scenari in base a chi vincerà. Lo riporta money.it

Elezioni per il nuovo sindaco di New York, chi sono i candidati e come va la campagna - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni per il nuovo sindaco di New York, chi sono i candidati e come va la campagna ... Lo riporta tg24.sky.it