Elezioni New York Mamdani verso ruolo di sindaco il 34enne musulmano pro Pal e favorevole ad arresto Netanyahu in testa con il 46,1% Cuomo staccato di 14,3 punti

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mamdani si appresta a diventare il nuovo sindaco di New York. Le posizioni del 34enne musulmano sono di forte critica a Israele, tant’è che è favorevole all’arresto di Netanyahu, qualora mettesse piede in città. Cuomo fermo al 31,8% Il 34enne Zohran Mamdani, musulmano, progressista, dichiarat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

