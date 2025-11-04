Elezioni New York il socialista Mamdani favorito sotto attacco A che ora sapremo i risultati
Roma, 4 novembre 2025 - Gli occhi di tutto il mondo sono puntati su New York, dove più di un milione di persone si recheranno oggi alle urne per eleggere il prossimo sindaco della Grande Mela. E’ una sfida senza esclusione di colpi tra i dem e di impatto nazionale, arricchita di colpi di scena e dichiarazioni di fuoco nelle ultime ore. I seggi elettorali nei cinque distretti apriranno alle 6 del mattino (le 12 in Italia) e saranno aperti fino alle 21: gli elettori sceglieranno tra il candidato democratico di sinistra Zohran Mamdani, l'ex governatore Andrew Cuomo, che si candida come indipendente, e il candidato repubblicano Curtis Sliwa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
