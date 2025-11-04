Elezioni New York console israeliano Ofir Akunis attacca candidato dem pro Pal Mamdani | È una minaccia per comunità ebraiche e sinagoghe

Il console di Israele a New York Akunis, nonché membro di spicco del partito 'Likud' di Netanyahu è intervenuto sulla possibile elezione del democratico Zohran Mamdani, apertamente filo-palestinese e favorevole all'arresto del premier israeliano "È un chiaro e immediato pericolo per la comuni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni New York, console israeliano Ofir Akunis attacca candidato dem pro Pal Mamdani: "È una minaccia per comunità ebraiche e sinagoghe"

