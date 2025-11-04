Elezioni a New York Mamdani è il grande favorito E Trump minaccia | se diventa sindaco addio ai fondi federali

Trump entra a gamba tesa nella corsa per l'elezione del sindaco di New York che vede come favorito il democratico Zohran Mamdani, americano di origine africane che potrebbe diventare il primo sindaco musulmano della grande mela. A contendergli la poltrona l'ex governatore dello stato di New York. 🔗 Leggi su Today.it

