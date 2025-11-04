Elezioni a New York il console di Israele | Mamdani è un pericolo per la comunità ebraica

L’avvertimento è arrivato direttamente da Tel Aviv. Zohran Mamdani, principale candidato democratico a sindaco di New York, rappresenta un “chiaro e immediato pericolo per la comunità ebraica ” della Grande mela. Lo ha dichiarato alla radio dell’esercito israeliano nel giorno del voto il console generale di Israele Ofir Akunis, ex ministro dell’Innovazione ed esponente di rilievo del Likud, il partito di Benjamin Netanyahu. Akunis ha affermato che, se eletto, Mamdani permetterebbe ai manifestanti pro-terrorismo, “erroneamente etichettati qui come pro-palestinesi”, di marciare e scatenare rivolte per le strade di New York. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elezioni a New York, il console di Israele: “Mamdani è un pericolo per la comunità ebraica”

