La minaccia comunista pende su New York. No, non è la trama di un nuovo film d’azione, ma il pericolo che secondo il Presidente americano Donald Trump incombe sulla Grande Mela. Dalle 12 ora italiana aprono ufficialmente i seggi per l’elezione del nuovo sindaco, che vede come grande favorito Zohran Kwame Mamdani, candidato dei democratici autodefinitosi “ socialista democratico ” e di religione musulmana. Chi è Zohran Mamdani. Zohran Mamdani è nato in Uganda nel 1991, ed è immigrato negli Stati Uniti con la propria famiglia all’età di 9 anni. Senza troppe esagerazioni, si può affermare che egli sia diventato il nuovo emblema della sinistra democratica progressista americana. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Elezioni a New York: favorito il socialista musulmano Mamdani. Trump alla carica: “Se vince il niente fondi federali”