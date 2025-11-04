La Spezia, 4 novembre 2025 – Quando il rumore del mare sovrasta quello dei tuoi pensieri allora sei nel posto giusto, scriveva Pablo Neruda. E ad avere oggi il privilegio di poterlo sottoscrivere, con assoluta convinzione, è la spezzina Elena Ghelfi che ha fatto del mare il suo elemento, la sua dimensione. «Può essere mosso o essere brutto il tempo – dice – ma quello sul mare, a bordo della mia barca, è il mio momento. Io lì mi ritrovo». Nata alla Spezia, cresciuta a Sarzana e di adozione lericina, Elena Ghelfi ha 47 anni di cui 20 trascorsi tra i flutti del mare a pescare insieme al marito Franco D’Aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elena, unica pescatrice di Lerici: “Un lavoro di sacrifici, ma ogni giorno è una sorpresa”