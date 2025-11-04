Elena Degoli è la nuova direttrice del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria di Unimore

Il Dipartimento di Scienze e Metodi dellIngegneria (DISMI) di Unimore avrà una nuova direttrice. A guidarlo sarà la prof.ssa Elena Degoli, eletta al primo turno dal Consiglio di dipartimento del DISMI tenutosi il 21 Ottobre, con 48 voti su 71 votanti.L’elezione segna un passaggio importante per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

