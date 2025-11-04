Electrolux operai in rivolta | Lavoro extra prima di Natale? Basta siamo esausti La protesta dei dipendenti della sede di Porcia

Ilgazzettino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Malumori tra gli operai dell?Electrolux, mal di pancia che circolano tra le linee che sbottano una volta finito l?orario di lavoro, ma che nessuno racconta. Ad essere sotto attacco,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

electrolux operai in rivolta lavoro extra prima di natale basta siamo esausti la protesta dei dipendenti della sede di porcia

© Ilgazzettino.it - Electrolux, operai in rivolta: «Lavoro extra prima di Natale? Basta, siamo esausti». La protesta dei dipendenti della sede di Porcia

Leggi anche questi approfondimenti

electrolux operai rivolta lavoroElectrolux, operai in rivolta : «Lavoro extra prima di Natale? Basta, siamo esausti». La protesta dei dipendenti della sede di Porcia - Malumori tra gli operai dell’Electrolux, mal di pancia che circolano tra le linee che sbottano una volta finito l’orario di lavoro, ma che nessuno racconta. Segnala ilgazzettino.it

electrolux operai rivolta lavoroElectrolux, 4 volte al lavoro di sabato per far fronte all'aumento di produzione - Nel referendum indetto dai sindacati, i lavoratori hanno accettato l'aumento del carico di lavoro richiesto dalla multinazionale. Secondo rainews.it

Electrolux, 10mila lavatrici in più entro fine anno: l'azienda chiede 7 sabati di lavoro straordinario - Incamerati ordini per ulteriori 10 mila lavatrici da realizzare da qui a fine anno, e del recentissimo e innovativo modello prodotto nella ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Electrolux Operai Rivolta Lavoro