ROMA – È stata inaugurata ieri a Roma la nuova sede dell’Associazione Culturale Elaia, presieduta dal giornalista Vincenzo Rubano. Il taglio del nastro è avvenuto nel cuore della Capitale, all’interno della sede nazionale dell’UNMS – Unione Nazionale Mutilati per Servizio, in via Savoia. Un traguardo significativo che segna una nuova tappa nel percorso di crescita dell’associazione, nata a Camerota e da anni impegnata nella promozione della cultura della pace, della memoria e dell’impegno civile. «Questa nuova sede – ha dichiarato il presidente Vincenzo Rubano – rappresenta non solo un riconoscimento per il lavoro svolto, ma anche un punto di partenza per nuovi progetti e iniziative dedicate al dialogo, alla solidarietà e alla diffusione dei valori civili». 🔗 Leggi su Primacampania.it

Elaia inaugura la nuova sede a Roma: "Un punto di partenza per nuovi progetti di pace e cultura"