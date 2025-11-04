Eintracht Toppmoller | Sapevamo che la fase difensiva sarebbe stata importante contro il Napoli

Parlami.eu | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico dell’ Eintracht Francoforte   Dino Toppmoller  è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti dopo aver conseguito un pareggio a rete inviolate contro la squadra azzurra: “Sicuramente la tattica ha svolto un ruolo fondamentale. Sapevamo che la fase difensiva sarebbe stata importante, sapendo che il Napoli sviluppa bene il gioco sulle fasce. Siamo contenti del gioco difensivo, potevamo fare di più davanti. Abbiamo creato poco ma giocavamo contro i Campioni d’Italia. Si è parlato molto della fase difensiva, stasera i ragazzi l’hanno dimostrata molto matura”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

eintracht toppmoller sapevamo che la fase difensiva sarebbe stata importante contro il napoli

© Parlami.eu - Eintracht, Toppmoller: “Sapevamo che la fase difensiva sarebbe stata importante contro il Napoli”

News recenti che potrebbero piacerti

eintracht toppmoller sapevamo faseEintracht, Toppmoller: "Conte dice che ho fatto catenaccio? Per noi è un complimento" - Al termine del match contro il Napoli, l'allenatore dell'Eintracht Fracoforte Dino Toppmoller interverrà nella sala conferenze dallo. tuttomercatoweb.com scrive

eintracht toppmoller sapevamo faseToppmoller: «Le parole di Conte sono un complimento, in fase difensiva non c’è nazione migliore dell’Italia» - Il tecnico dell'Eintracht Francoforte Dino Toppmoller ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Napoli ... Come scrive ilnapolista.it

eintracht toppmoller sapevamo faseEintracht, Toppmoller in conferenza: "Tattica difensiva è stata fondamentale. Catenaccio? E' complimento" - Al termine del match contro il Napoli, il tecnico dell'Eintracht Francoforte Dino Toppmoller interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per ... Come scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Eintracht Toppmoller Sapevamo Fase