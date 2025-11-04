Eintracht Toppmoller | Sapevamo che la fase difensiva sarebbe stata importante contro il Napoli

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico dell’ Eintracht Francoforte Dino Toppmoller è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti dopo aver conseguito un pareggio a rete inviolate contro la squadra azzurra: Toppmoller: sapevamo che la fase difensiva sarebbe stata importante. “Sicuramente la tattica ha svolto un ruolo fondamentale. Sapevamo che la fase difensiva sarebbe stata importante, sapendo che il Napoli sviluppa bene il gioco sulle fasce. Siamo contenti del gioco difensivo, potevamo fare di più davanti. Abbiamo creato poco ma giocavamo contro i Campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Parlami.eu

