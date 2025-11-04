Eicma 2025 Magri Eicma | Record di espositori internazionali +20% sul 2024
(Adnkronos) – "L'internazionalità di Eicma è certificata dalle 50 nazioni presenti, un dato che cresce del 20% rispetto alla passata edizione, con più di 2000 marchi e 700 espositori. È dunque un’edizione sempre più internazionale e un momento imperdibile per la filiera delle due ruote". Lo afferma Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma, alla giornata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
