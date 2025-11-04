EICMA 2025 | Honda aggiorna SH125i e SH150i per il model year 2026

Più comfort, dotazioni migliorate e dettagli di stile senza snaturare l’icona degli scooter “ruota alta”. Honda porta a EICMA 2025 il restyling degli SH125i e SH150i in vista del model year 2026. Interventi mirati su ergonomia, funzionalità e design confermano la ricetta che ha reso la famiglia SH un riferimento nelle città europee: agilità, protezione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - EICMA 2025: Honda aggiorna SH125i e SH150i per il model year 2026

