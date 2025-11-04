Eicma 2025 Bozzetti Ffm | Per prossima edizione stiamo pensando a ‘Fuorisalone'

(Adnkronos) – Per la prossima edizione di Eicma "stiamo pensando di portare questa atmosfera nella città di Milano, organizzando qualcosa il giorno prima dell'apertura del salone fieristico. Una sorta di Fuorisalone ma senza interferire nelle giornate del Salone. Il giorno prima vorremmo organizzare qualcosa per coinvolgere la città". Lo ha detto oggi il presidente di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

