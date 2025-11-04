Eicma 2025 al Salone della Moto di Milano rinasce il mercato delle due ruote

L’edizione 2025 di Eicma, storica esposizione di moto, apre i battenti a Fiera Milano Rho per la sua 82esima edizione. Dopo i record del 2024, con oltre 600.000 visitatori per il centodecennale, l’appuntamento meneghino si conferma cuore pulsante dell’industria motociclistica mondiale. Le tendenze di Eicma 2025. Qualche numero: 730 espositori, 2.000 marchi rappresentati, 50 Paesi presenti (di cui 10 per la prima volta tra cui Emirati Arabi, Irlanda e Perù). Circa il 30% delle aziende proviene dall’Italia, a conferma del fatto che nonostante la crisi il Bel Paese continua a rombare. Come da tradizione, Eicma è la vetrina delle tendenze che definiranno il mercato dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Eicma 2025, al Salone della Moto di Milano rinasce il mercato delle due ruote

Leggi anche questi approfondimenti

Una nuova edizione di Eicma è alle porte e ancora una volta l’importante Salone milanese dedicato al mondo delle due ruote metterà in scena tanta mobilità elettrica. Scopriamo tutte le novità più attese. - facebook.com Vai su Facebook

Eicma 2025, Honda presenta la Cb1000GT e la sua prima moto elettrica, la WN7 - Honda svela la potente sport tourer Cb1000GT, i nuovi modelli dotati di frizione E- Lo riporta ilsole24ore.com

Eicma 2025, oggi al via il salone delle moto a Milano. Tutte le novità e le informazioni - La fiera meneghina delle due ruote riapre il 4 novembre per la sua 82esima edizione che, a detta degli organizzatori, confermerà i numeri record del 2024, edizione dei 110 anni, quando i visitatori fu ... Riporta msn.com

EICMA 2025, Honda presenta la nuova CB1000GT e la prima moto elettrica WN7: tutte le novità della gamma 2026 [FOTO e VIDEO] - Honda è grande protagonista ad EICMA 2025 dove presenta numerose novità che aggiornano e arricchiscono la variegata gamma 2026 della Casa giapponese. Si legge su moto.motorionline.com