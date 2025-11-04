Editoria bando Traduzioni al rush finale | incentivi per 361mila euro

Scade il 28 novembre 2025 il bando “Traduzioni” 2025 del Centro per il libro e la lettura (Cepell) del ministero della Cultura. Il bando “Traduzioni” si rivolge agli editori italiani che abbiano interesse a promuovere la traduzione dei libri e della lettura all’estero degli autori italiani, anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane e la rete degli Istituti italiani di cultura e le loro biblioteche, allo scopo di diffondere opere italiane di narrativa, saggistica, poesia e letteratura per ragazzi, per valorizzare la nostra cultura a livello internazionale. Viene messa a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 361. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

