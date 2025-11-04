Editoria bando Traduzioni al rush finale | incentivi per 361mila euro

Scade il  28 novembre 2025 il bandoTraduzioni” 2025  del Centro per il libro e la lettura (Cepell) del ministero della Cultura. Il bando “Traduzioni” si rivolge agli  editori italiani che abbiano interesse a promuovere la traduzione dei libri e della lettura all’estero degli autori italiani,  anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane e la rete degli Istituti italiani di cultura e le loro biblioteche, allo scopo di diffondere opere italiane di narrativa, saggistica, poesia e letteratura per ragazzi, per valorizzare la nostra cultura a livello internazionale. Viene messa a disposizione una  dotazione finanziaria complessiva di 361. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

