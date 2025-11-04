Edicole e chioschi 18 vanno al bando
La giunta comunale ha approvato gli indirizzi per l'avvio delle procedure di riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico scadute, o in scadenza entro quest'anno, per 18 chioschi commerciali del Comune di Genova, adibiti a edicole per la vendita di quotidiani.La procedura di evidenza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Come prevedibile, il bando del Comune per riassegnare i chioschi e le edicole abbandonate — simbolo della profondissima crisi della carta stampata — ha fatto boom. Sono arrivate 636 proposte da parte di imprenditori, associazioni e commercianti locali per - facebook.com Vai su Facebook
Edicole e chioschi, 18 vanno al bando - "Qualora andassero deserte le manifestazioni di interesse per alcune localizzazioni, potremo pensare a un diverso futuro utilizzo, caso per caso", spiega l'assessora Beghin ... Si legge su genovatoday.it
Genova rilancia le edicole: al via le procedure per la riassegnazione di 18 chioschi - L’assessora Beghin: “L’obiettivo resta quello di mantenere vivi questi spazi” ... Come scrive ilsecoloxix.it
Edicole, al via il bando per la riassegnazione di 18 chioschi. Beghin: “Importante valenza sociale” - L'assessora Beghin: "Qualora il bando andasse deserto per alcune localizzazioni penseremo a un diverso futuro utilizzo, caso per caso. Da msn.com