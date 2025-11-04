Ecosistema urbano Pistoia non è ’green’ Al novantesimo posto nel report di Legambiente

PISTOIA La classifica 2025 dell’Ecosistema Urbano, l’ampio report che ogni anno viene diffuso da Legambiente in collaborazione con "Il Sole 24 Ore", ci dice che la nostra città è, ad oggi, tutt’altro che green, eco-sostenibile e pronta ad affrontare le sfide ambientali del futuro. La graduatoria diffusa in questi giorni, che fa riferimento alle rilevazioni effettuate al 31 dicembre scorso, mette Pistoia al 90° posto su scala nazionale con una percentuale di efficienza del 43,6%. Già da questo si capisce che qualcosa non va. Qualche ulteriore confronto? La media nazionale è del 54,24% quindi il capoluogo – i riferimenti sono relativi alle città, non alle province, a differenza di altre graduatorie del genere – si trova oltre 10 punti più in basso rispetto a quello che è lo standard italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

