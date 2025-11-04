Ecosistema urbano Pistoia non è ’green’ Al novantesimo posto nel report di Legambiente
PISTOIA La classifica 2025 dell’Ecosistema Urbano, l’ampio report che ogni anno viene diffuso da Legambiente in collaborazione con "Il Sole 24 Ore", ci dice che la nostra città è, ad oggi, tutt’altro che green, eco-sostenibile e pronta ad affrontare le sfide ambientali del futuro. La graduatoria diffusa in questi giorni, che fa riferimento alle rilevazioni effettuate al 31 dicembre scorso, mette Pistoia al 90° posto su scala nazionale con una percentuale di efficienza del 43,6%. Già da questo si capisce che qualcosa non va. Qualche ulteriore confronto? La media nazionale è del 54,24% quindi il capoluogo – i riferimenti sono relativi alle città, non alle province, a differenza di altre graduatorie del genere – si trova oltre 10 punti più in basso rispetto a quello che è lo standard italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Nicola Conficoni. . La classifica di Ecosistema Urbano, il dosseir curato da Legambiente che fotografa la qualità ambientale dei capoluoghi di provincia italiani, al centro del mio intervento venerdì sera su Il13. Anche se dal 2010 siamo stabilmente nella top ten - facebook.com Vai su Facebook
Gorizia sale al 32° posto nell’Ecosistema Urbano 2025: bene i rifiuti ma restano criticità su aria e verde. #Ilgoriziano #gorizia - X Vai su X
Rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente: i dati della Toscana sono in chiaroscuro - Secondo l'analisi annuale, la regione migliora, ma sono ancora molte le problematiche da risolvere con urgenza ... Si legge su lanazione.it
"Ecosistema urbano". Pistoia arranca sempre 92esimo posto in Italia. È l’ultima città toscana - Tra i dati, differenziata solo al 50% e produzione rifiuti sopra la media. Riporta lanazione.it
"Ecosistema urbano". Pistoia arranca sempre 92esimo posto in Italia. È l'ultima città toscana - Tre posizioni recuperate rispetto alla classifica del 2022 ma non per questo c’è da stare allegri visto che, all’interno del rapporto "Ecosistema Urbano 2023" pubblicato da "Il Sole 24 Ore" in ... Da informazione.it