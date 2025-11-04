Economia circolare e tecnologia la strategia di Cogei

(Adnkronos) – In occasione di Ecomondo 2025, Cogei Società Benefit, realtà che opera nel settore del trattamento delle acque civili e industriali e con base a Napoli, ha presentato i propri piani di sviluppo per i prossimi anni, con un focus strategico sull’espansione nel settore industriale. L’azienda, infatti, intende rafforzare la propria presenza sui territori . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Dai 1.600 del 2024 ai 1.700 dell’edizione che si apre in fiera a Rimini il 4 novembre fino al 7, riferimento per l’economia circolare - facebook.com Vai su Facebook

“Usare meno cose e usarle meglio” è uno slogan sempre più diffuso quando si parla di #sostenibilità. Ma quanto è davvero efficace l’ #economiacircolare nel contrastare la #Crisiclimatica? #riciclo #rifiuti #clima #estrazione #raccolta #riuso #riutilizzo - X Vai su X

Economia circolare e tecnologia, la strategia di Cogei - In occasione di Ecomondo 2025, Cogei Società Benefit, realtà che opera nel settore del trattamento delle acque civili e industriali e con base a Napoli, ha presentato i propri piani di sviluppo per i ... adnkronos.com scrive

Economia circolare, cresce la quota di aziende pronte ad adottarla - Aumento di 10 punti percentuali rispetto al 2024: lo certifica il Circular economy report 2025 del Politecnico di Milano che sarà presentato a Ecomondo ... ilsole24ore.com scrive

Iren Ecomondo 2025: uno stand esperienzale con focus su economia circolare e materie prime critiche - Il concept ruota attorno alla sfida di un’economia capace di rigenerarsi, valorizzando gli scarti e riducendo la dispersione energetica ... Riporta affaritaliani.it