Ecomondo apre la sfida green De Pascale | Romagna da tutelare

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 4 novembre 2025 – “Non siamo né a favore né contro per principio, ma pretendiamo che l’Emilia Romagna venga rispettata”. Con queste parole il presidente della regione Michele de Pascale, ha aperto il suo intervento all’inaugurazione della 28esima edizione di Ecomondo, richiamando il tema dell’eolico in Valmarecchia e del parco di Badia Tedalda, al confine tra Toscana e Emilia Romagna. 04-11-2025 Rimini - Inaugurazione Ecomondo IEG - Sadegolvad - Ermeti - Ermeti - Morrone - De Pasdcale - Peraboni “L’impianto è amministrativamente in Toscana ma paesaggisticamente in Emilia Romagna – ha sottolineato –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ecomondo apre la sfida green de pascale romagna da tutelare

© Ilrestodelcarlino.it - Ecomondo apre la sfida green. De Pascale: “Romagna da tutelare”

Approfondisci con queste news

ecomondo apre sfida greenEcomondo 2025: la 28ª edizione della fiera di riferimento per la transizione ecologica apre oggi a Rimini - 700 brand, 200 convegni, 7 macroaree tematiche e un focus internazionale su innovazione, economia circolare e blue economy Ecomondo 2025 apre ufficialmente oggi, martedì 4 ... Riporta dazebaonews.it

ecomondo apre sfida greenPiù innovazione, meno sprechi: la sfida per una nuova economia circolare - A novembre a Rimini si approfondirà il tema in un hub internazionale per la green, blue e circular economy ... Si legge su corriere.it

ecomondo apre sfida greenEcomondo, a Rimini la fiera del green e dell’economia circolare - Si parlerà di digitalizzazione, mitigazione climatica e rigenerazione ambientale. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ecomondo Apre Sfida Green