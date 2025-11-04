Ecomondo apre la sfida green De Pascale | Romagna da tutelare
Rimini, 4 novembre 2025 – “Non siamo né a favore né contro per principio, ma pretendiamo che l’Emilia Romagna venga rispettata”. Con queste parole il presidente della regione Michele de Pascale, ha aperto il suo intervento all’inaugurazione della 28esima edizione di Ecomondo, richiamando il tema dell’eolico in Valmarecchia e del parco di Badia Tedalda, al confine tra Toscana e Emilia Romagna. 04-11-2025 Rimini - Inaugurazione Ecomondo IEG - Sadegolvad - Ermeti - Ermeti - Morrone - De Pasdcale - Peraboni “L’impianto è amministrativamente in Toscana ma paesaggisticamente in Emilia Romagna – ha sottolineato –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
