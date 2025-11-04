Ecco perché la Cina è un passo avanti sui droni marini
Gli Unmanned Surface Vessels (Usv) rappresentano una delle innovazioni più interessanti per quanto riguarda il futuro della guerra. Non è affatto da escludere che questi droni marini potrebbero guidare uno sviluppo paragonabile a quello promosso dagli Unmanned Aerial Systems (Uas), assurti al ruolo di protagonisti nei conflitti più recenti e fautori di trasformazioni radicali a livello dottrinale. Le potenzialità degli Usv sono emerse chiaramente all’interno del conflitto in Ucraina, dove Kyiv ha sfruttato in modo estremamente efficace questi sistemi d’arma all’interno di un approccio asimmetrico che le ha permesso non solo di contestare il dominio del bacino del Mar Nero alla flotta di Mosca, ma addirittura di spingerla sempre più verso Est, in modo da tenerla al sicuro. 🔗 Leggi su Formiche.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? SEMPLICEMENTE IL MIGLIOR VIAGGIO IN CINA ! SCOPRI PERCHE SIAMO PRIMI IN ITALIA COL VIAGGIO CON 3 DIVERSI ITINERARI ! UN VIAGGIO IN PIENO STILE SIMONDO. ?ITINERARI CLASSICI E SPECIALI + USCITE SERALI ?HOTEL TOP - facebook.com Vai su Facebook
Ecco perché Trump ha bisogno di Cina e India https://24plus.ilsole24ore.com/art/ecco-perche-trump-ha-bisogno-cina-e-india-AHYmN4CD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760650915… - X Vai su X