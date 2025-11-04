Gli Unmanned Surface Vessels (Usv) rappresentano una delle innovazioni più interessanti per quanto riguarda il futuro della guerra. Non è affatto da escludere che questi droni marini potrebbero guidare uno sviluppo paragonabile a quello promosso dagli Unmanned Aerial Systems (Uas), assurti al ruolo di protagonisti nei conflitti più recenti e fautori di trasformazioni radicali a livello dottrinale. Le potenzialità degli Usv sono emerse chiaramente all’interno del conflitto in Ucraina, dove Kyiv ha sfruttato in modo estremamente efficace questi sistemi d’arma all’interno di un approccio asimmetrico che le ha permesso non solo di contestare il dominio del bacino del Mar Nero alla flotta di Mosca, ma addirittura di spingerla sempre più verso Est, in modo da tenerla al sicuro. 🔗 Leggi su Formiche.net

Ecco perché la Cina è un passo avanti sui droni marini