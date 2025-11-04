Ecco lo spaccio al San Leonardo | vedette pusher e tossici nel vialetto accanto al supermercato

"Nel cuore del quartiere San Leonardo - si legge in una nota del Team Vannacci Maria Luigia di Parma - continua indisturbata l’attività di spaccio sotto gli occhi di tutti. Sotto l’edicola e lungo il vialetto accanto all’Intespar si muove una vera e propria piazza di spaccio: vedette, pusher e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

