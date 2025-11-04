Ecco le nuove regole per tutelare la casa
La tutela del diritto di proprietà è un punto qualificante del programma del centrodestra, come dimostra anche l’intensa attività di proposta a livello parlamentare. Ieri è stato annunciato il deposito della proposta di legge del senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, che ha l’obiettivo di rendere più semplici le procedure di sfratto perle abitazioni, riducendo i contenziosi civili. Il testo consta di cinque articoli e introduce una procedura amministrativa speciale che autorizza l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Una delle novità previste è la creazione di un’Autorità per l’esecuzione degli sfratti che farebbe riferimento al ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
