L’introduzione della tassa di soggiorno ad Ascoli, in vigore dal primo aprile 2025, offre già un primo bilancio dell’andamento turistico in città. E i numeri raccontano una crescita significativa: sono infatti 22.425 i visitatori, italiani e stranieri, che hanno pernottato nel capoluogo piceno nei primi mesi di applicazione del nuovo tributo. Un dato parziale, ancora in aggiornamento, ma già indicativo del crescente interesse per la città delle cento torri. Attualmente 158 strutture ricettive risultano operative e registrate sulla nuova piattaforma comunale dedicata alla gestione dei pernottamenti e al versamento dell’imposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ecco i numeri del turismo. Tedeschi e americani amanti delle cento torri