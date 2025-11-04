Ecco come la crisi della nocciola minaccia il Gianduiotto torinese

Gamberorosso.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale amaro per la dolcezza simbolo del Piemonte. Mentre Ferrero blocca gli acquisti dalla Turchia, l'impennata dei prezzi della nocciola mette a rischio la tradizione cioccolatiera torinese. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

