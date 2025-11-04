Eccellenze in cucina sei chef umbri insigniti del Collegium cocorum

Perugiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei chef umbri sono stati insigniti del prestigioso Collegium cocorum, onorificenza al merito professionale rilasciata dalla Federazione italiana cuochi riservata agli chef che operano da almeno 25 anni nell'arte culinaria. La cerimonia si è svolta a Roma al teatro Ghione: un importante. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

