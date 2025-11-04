Eav da lunedì attiva la linea 7 che collega Soccavo con Monte SAngelo
Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà attivata lunedì 10 novembre la tratta da Soccavo a Monte Sant’Angelo del servizio ferroviario della Linea 7. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno che fa sapere, in una nota, che le corse saranno 62 al giorno, a partire dalle ore 7.26 e fino alle 19.34, con una frequenza di 24 minuti. “Il servizio – sottolinea Eav – c onsentirà di raggiungere in treno il polo universitario di Monte Sant’Angelo, partendo dalla stazione di Montesanto, in circa 20 minuti, con cambio alla stazione Soccavo della linea Circumflegrea”. “Allo stesso modo – viene ancora spiegato dalla società di trasporti – s i riducono sensibilmente i tempi di collegamento su ferro verso Fuorigrotta per coloro che provengono dai comuni flegrei di Quarto o Licola e dagli stessi quartieri di Pianura e Soccavo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
