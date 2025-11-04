EA FC26 Svelato Il Patch Notes Del Title Update 1.13 In Arrivo Il 4 Novembre

Il Title Update 1.1.3 di EA FC 26 è stato annunciato. La settima patch potrà essere scaricata a partire da martedi 4 novembre per le piattaforme Playstation 5 ( PS5), Xbox Series XS e PC. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! L’aggiornamento non apporta correzioni al gameplay, ma apporta un notevole miglioramento nelle decisioni della CPU nella modalità Carriera. Se siete degli appassionati della modalità Ultimate Team, vi consigliamo di consultare la guida che spiega come si sblocca l’ area mercato della Web App e della Companion App che sono state rilasciate il 17 settembre scorso. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC26 Svelato Il Patch Notes Del Title Update 1.1.3 In Arrivo Il 4 Novembre

Scopri altri approfondimenti

*NEW* $EASportsFC $FC26 $EAFC26 $EASFC26 Svelato Il Patch Notes Del Title Update 1.1.1 In Arrivo Il 25 Ottobre - X Vai su X

Capcom annuncia Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Nuovo trailer, data d’uscita e bonus pre-order svelati. https://gametimers.it/monster-hunter-stories-3-twisted-reflection-svelato-il-nuovo-trailer-e-aperti-i-pre-order/ - facebook.com Vai su Facebook

Polemiche su Ultimate Team, FC26 elimina tutto: spunta un grosso problema - Ultimate Team su FC26 ha fatto riscontrare enormi problemi agli appassionati: ora EA Sports corre ai ripari e blocca tutto. Da games4all.it

EA Sports FC 26 ha ricevuto l'update 1.1.1, vediamo le novità applicate - 1, che comporta soprattutto alcune correzioni e alcune specifiche relative a problemi di stabilità introdotti dall'update precedente. Segnala msn.com

EA Sports FC 26 svela i nuovi rating e quello di Yildiz sconvolge Juventus e tifosi: "hanno un problema con me" - Come abbiamo visto, Electronic Arts sta svelando i nuovi rating per i calciatori di EA Sports FC 26, attirando ovviamente diversi commenti, ma la nuova valutazione di Yildiz ha decisamente sconvolto ... Riporta multiplayer.it