E’ vero con Giulio Berruti è finita Se ho già un nuovo fidanzato? No comment | Maria Elena Boschi rompe il silenzio a Un giorno da Pecora

“Purtroppo è vero, sì”, la conferma Maria Elena Boschi. La deputata di Italia Viva a “ Un giorno da pecora” parla della fine dell’amore con l’attore Giulio Berruti. La notizia era stata annunciata dal sito Dagospia: “È vero, anche se in questi casi fa molto fico e molto corretto dire ‘’. Come sto? Come sempre dopo la fine di una storia così importante penso che ci sia un dispiacere profondo per tutti”, aggiunge l’ex ministra rispondendo alle domande di Lauro e Cucciari. La coppia si era formata nel 2020, con i primi avvistamenti insieme già mesi prima e una rottura arrivata dopo cinque anni. Complice la partecipazione a “Pechino Express”, Berruti si era espresso sulla volontà di avere un figlio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “E’ vero, con Giulio Berruti è finita. Se ho già un nuovo fidanzato? No comment”: Maria Elena Boschi rompe il silenzio a “Un giorno da Pecora”

