È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni però grazie di essere qua e andiamo avanti

«È una fase sicuramente difficile della mia vita». Con queste parole, Chiara Ferragni ha lasciato il Palazzo di Giustizia di Milano dopo la seconda udienza pre-dibattimentale del procedimento che la vede imputata, insieme ad altre due persone, per truffa aggravata in relazione ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Chiara Ferragni, multa di oltre un milione dall’Antitrust per il pandoro Balocco: «Pubblicità ingannevole» X Leggi anche › Caso Balocco alle spalle. Chiara Ferragni aggiunge la sezione “attività benefiche” sui suoi siti Ferragni è apparsa in aula per la prima volta, assistita dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini, nella seduta a porte chiuse dedicata alla decisione sulle parti civili e alla scelta del rito processuale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti»

