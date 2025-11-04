È una fase difficile della mia vita | Chiara Ferragni in tribunale a Milano per l’udienza sul Pandoro Gate

“Grazie per l’attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti”. Poche, misurate parole, rivolte ai cronisti che la attendevano fuori dall’aula. Chiara Ferragni si è presentata così, per la prima volta, al Palazzo di Giustizia di Milano per l’udienza del processo che la vede imputata per truffa aggravata per i casi del “Pandoro Pink Christmas ” e delle uova di Pasqua. L’influencer e imprenditrice, assistita dai suoi legali, ha assistito all’udienza davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini, in un procedimento che vede imputati anche il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

