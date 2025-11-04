È un Milan da Scudetto? I motivi che fanno pensare di sì e quelli che fanno propendere per il no

Il Milan di Massimiliano Allegri è secondo in classifica a - 1 dal Napoli di Antonio Conte, ma può puntare realmente allo Scudetto in questa stagione? Pro e contro sul Diavolo in quest'analisi molto ben dettagliata da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - È un Milan da Scudetto? I motivi che fanno pensare di sì e quelli che fanno propendere per il no

