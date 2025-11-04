È Tarcisio Valci l' operaio morto sul lavoro a Crevoladossola

Novaratoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro, ennesimo, incidente sul lavoro.La tragedia si è consumata ieri, lunedì 3 novembre, a Preglia di Crevoladossola, dove Tarcisio Valci è morto mentre stava lavorando. Il 56enne di Formazza si trovava nel piazzale della ditta “Ossola marmi e graniti” e stava collaborando con alcuni colleghi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Operaio 56enne muore cadendo da autocarro in ditta lapidea in val d’Ossola - Un uomo di 56 anni, Tarcisio Valci, originario della Val Formazza, è morto dopo essere caduto dal cassone di un autocarro all’interno ... Riporta livesicilia.it

