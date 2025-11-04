È Tarcisio Valci l' operaio morto sul lavoro a Crevoladossola
Un altro, ennesimo, incidente sul lavoro.La tragedia si è consumata ieri, lunedì 3 novembre, a Preglia di Crevoladossola, dove Tarcisio Valci è morto mentre stava lavorando. Il 56enne di Formazza si trovava nel piazzale della ditta “Ossola marmi e graniti” e stava collaborando con alcuni colleghi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
