È stato un weekend intenso non so mai come pormi | Martina Colombari rompe il silenzio dopo le dichiarazioni del figlio Achille Costacurta

“ È stato un weekend intenso, perché avete sentito questo podcast di mio figlio Achille”. Con queste parole Martina Colombari ha rotto il silenzio su Instagram dopo le dichiarazioni di suo figlio, Achille Costacurta. Il ragazzo, 19 anni, ospite del podcast “ One More Time “, si era messo a nudo raccontando gli anni più bui della sua adolescenza: dalla diagnosi tardiva di ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività), all’arresto per spaccio a 16 anni, fino al tentativo di suicidio nel centro penitenziario minorile. “Ho visto piangere tante volte mia mamma davanti a me”, aveva confessato Achille, aggiungendo: “Io tutti i giorni chiedevo di fare eutanasia perché non avevo più emozioni, volevo morire “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

