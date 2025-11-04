È stato fatto il possibile secondo le norme
"I Servizi sociali hanno fatto tutto quanto si poteva fare in base alle norme, alle procedure e alla deontologia. Ci troviamo dinanzi a una vicenda drammatica, ma tutto poteva essere evitato se la donna avesse partorito in ospedale, come aveva accettato di fare". E’ ferrea la difesa dell’operato dei servizi sociali da parte del sindaco Enzo Lattuca. Ronzano le critiche espresse sui media e sui social network. E anche la dura presa di posizione di Fratelli d’Italia che ha chiesto al Comune chiarimenti sull’operato degli assistenti sociali. "E’ inqualificabile che si provi a fare di questo dramma una questione politica – sentenzia Lattuca – senza conoscere minimamente i termini della questione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L' #Inter prende il massimo possibile da una partita difficilissima, soprattutto nel secondo tempo. Le statistiche non ingannino: il dominio di palla e territoriale è stato quasi sempre sterile contro un #Verona organizzatissimo e pericoloso a ogni ripartenza. Passo - X Vai su X
«La mia assistita si domanda come sia stato possibile trasformare un uomo del vigore e della forza di Sgarbi con lo spirito di un ventenne, in un anziano in nemmeno un anno: chi c'era vicino a lui?» - facebook.com Vai su Facebook