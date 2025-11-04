"I Servizi sociali hanno fatto tutto quanto si poteva fare in base alle norme, alle procedure e alla deontologia. Ci troviamo dinanzi a una vicenda drammatica, ma tutto poteva essere evitato se la donna avesse partorito in ospedale, come aveva accettato di fare". E’ ferrea la difesa dell’operato dei servizi sociali da parte del sindaco Enzo Lattuca. Ronzano le critiche espresse sui media e sui social network. E anche la dura presa di posizione di Fratelli d’Italia che ha chiesto al Comune chiarimenti sull’operato degli assistenti sociali. "E’ inqualificabile che si provi a fare di questo dramma una questione politica – sentenzia Lattuca – senza conoscere minimamente i termini della questione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "È stato fatto il possibile, secondo le norme"